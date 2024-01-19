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    4. Adının ve soyadının baş harflerinin birleşimi onu utandırıyor! "İşyerinde hep sorun yaşıyorum" diyerek ailelere seslendi

    Adının ve soyadının baş harflerinin birleşimi onu utandırıyor! "İşyerinde hep sorun yaşıyorum" diyerek ailelere seslendi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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    Bir çocuğa isim seçmek anne ve babaların en zorlandığı durumlardan biridir. Aileler çocuklarının isimlerine karar verirken pek çok kriteri göz önünde bulundururlar. Ancak Samantha Hart isimli bir TikTok kullanıcısı adı ve soyadı nedeniyle özellikle işyerlerinde yaşadığı sorunlardan söz ederek ailelere seslendi.

    Samantha adında bir kadın, yaşlandıkça ve profesyonel işyerlerinde faaliyet göstermeye başladıkça adının nasıl olumsuz ilgi gördüğünü paylaştığı için kısa süre önce TikTok'ta viral oldu. 90'lı yıllarda doğduğunda ailesinin e-posta kurallarını dikkate almadığını söyleyen Hart, "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum. İşyerinde hep sorun yaşıyorum. Çünkü isim ve soyismimin baş harflerinden oluşan bir e-posta adresi oluşturamıyorlar. Sürekli insan kaynaklarıyla bu konuyu görüşmek zorunda kalıyorum" dedi.

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Hart, "Benim adım Samantha Hart. Çoğu şirket e-posta adresi için adonın baş harfini ve soyadını kullanıyor. Bu da benim e-postamın 'shart' olması anlamına geliyor. Shart İngilizce'de, 'gaz çıkarmaya çalışırken beklenmeyen aksilik' anlamındaki bir terim. Bu yüzden tüm halkla ilişkiler ekipleri e-posta öncesinde benimle iletişime geçiyor" dedi.

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    Hart'ın yaşadığı durumun bir benzerini kendi şirketlerinde yaşadıklarını dile getiren sosyal medya kullanıcıları adeta gönderiye akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anne ve babalar bu konuda çok dikkatli olmalı" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten gerçek isimlerin yerine takma adlar kullanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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