Çocuklarının sayısını '36 yaşında 6 çocuk annesi' notuyla paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı... 'Hepsi senin mi?'

Sosyal medya akımına dahil olan 1988 doğumlu bir anne 6 kızının doğum tarihlerini paylaşınca TikTok'un en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Henüz 36 yaşında olan anne, 6 kızıyla bir koltukta birlikte oturdukları görüntülerini paylaştı.

2005-2007-2012-2014-2017 ve 2020 tarihleri arasında doğan kızlarının görüntüsünü paylaşan annenin akıma dahil olduğu anlar gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hepsi senin mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu durumu erkek çocuk özlemi olarak yorumladım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "2007-2012 tarihleri arasındaki boşluk benim tadımı kaçırdı" yorumunda bulundu.







