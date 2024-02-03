Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi... "Komşularımın dikizlemesi umrumda değil"

TikTok'tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Zoe isimli genç bir kadın bahçesinde istediği gibi hareket etme özgürlüğünün bulunduğunu savunarak limitleri zorlamayı sevdiğini söyledi. Komşularının kendisini çıplak komşu olarak adlandırdığını dile getiren Zoe, "Benim hakkımda 'çıplak komşu' demelerinden hoşlanıyorum. Görmek istemediğin bir şey mi gördün? Dikizlememelisin. Görmek istediğin bir şeyi mi gördün? Rica ederim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Zoe'in haklı olduğunu savunurken bazıları ise özel mülkünde dahi olsa uyması gereken kurallar olduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nerede oturduğunu söyle. Hemen oraya taşınıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu kaba olduğunu düşünüyorum. İnsanlar istemsiz bir şekilde seni görüp rahatsız olabilir" yorumunu yaptı.