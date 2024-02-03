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    4. Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi... "Komşularımın dikizlemesi umrumda değil"

    Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi... "Komşularımın dikizlemesi umrumda değil"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 10:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada kendisini 'çıplak komşu' olarak tanımlayan Zoe isimli bi kadın yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Güneşli günlerde bahçesinde çıplak bir şekilde dolaşmayı sevdiğini dile getiren Zoe, "Komşularımın dikizlemesi umrumda değil. Özel mülkümde istediğim gibi hareket etme özgürlüğüm var. Bana bakmasınlar o zaman" dedi. Sözleri kısa sürede sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    TikTok'tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Zoe isimli genç bir kadın bahçesinde istediği gibi hareket etme özgürlüğünün bulunduğunu savunarak limitleri zorlamayı sevdiğini söyledi. Komşularının kendisini çıplak komşu olarak adlandırdığını dile getiren Zoe, "Benim hakkımda 'çıplak komşu' demelerinden hoşlanıyorum. Görmek istemediğin bir şey mi gördün? Dikizlememelisin. Görmek istediğin bir şeyi mi gördün? Rica ederim" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Zoe'in haklı olduğunu savunurken bazıları ise özel mülkünde dahi olsa uyması gereken kurallar olduğunu belirtti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nerede oturduğunu söyle. Hemen oraya taşınıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu kaba olduğunu düşünüyorum. İnsanlar istemsiz bir şekilde seni görüp rahatsız olabilir" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok
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