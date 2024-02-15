Sonunda bu da oldu! Bir gören bir daha baktı... Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde hareket halindeki bir metro treninin üstünde cinsel ilişkiye girerken ifşa edilen bir çift sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Queens mahallesinden geçen bir trenin üzerinde cinsel birliktelik yaşayan ikiliye ait görüntüler Metropolitan Ulaşım Otoritesi'nin (MTA) harekete geçmesini talep ederek paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde Van Wyck Ekspres Yolu üzerindeki yükseltilmiş rayların üzerinden geçen trenin tepesinde üç kişinin yer aldığı görüldü. Üçüncü kişinin çiftin yanına doğru hareket ettiği görülürken sosyal medya kullanıcıları görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten çok mide bulandırıcı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık hiçbir şeye şaşıramam dediğimde" yorumunu ekledi.