Mide bulandıran görüntüler! Tuvaletini yaptıktan sonra silmesi için sevgilisini çağırdı... Bir de o anları sosyal medyadan paylaştı

TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi. Tırnaklarını yeni yaptırdığını söyleyen bir kullanıcı tuvalete girdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak görüntülerin asıl ilginç olan kısmı ise tuvaletini yaptıktan sonra genç kadının silmesi için erkek arkadaşına seslenmesiydi. Erkek arkadaşı ise elindeki tuvalet kağıdıyla gelerek sevgilisini temizledi.

Genç kadın o anları sosyal medyada, "Eğer seni gerçekten seviyorsa tırnakların varken senin yerine siler" diyerek paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri mide bulandırıcı bulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar sevmesin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kusacağım" diyerek duruma tepki verdi.