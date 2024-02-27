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    4. Mide bulandıran görüntüler! Tuvaletini yaptıktan sonra silmesi için sevgilisini çağırdı... Bir de o anları sosyal medyadan paylaştı

    Mide bulandıran görüntüler! Tuvaletini yaptıktan sonra silmesi için sevgilisini çağırdı... Bir de o anları sosyal medyadan paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 11:40
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    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. 'Bzllz' ismiyle TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın tuvaletini yaptığı anları gösterdi. Tuvaletini yaparken kaydı başlatan kadın daha sonrasında ise tuvaleti bitince sevgilisine seslendi. Sevgilisi elindeki tuvalet kağıdıyla gelerek tuvaletini yapan kadını temizledi. O anlar sosyal medyada 'pes' dedirtti.

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi. Tırnaklarını yeni yaptırdığını söyleyen bir kullanıcı tuvalete girdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak görüntülerin asıl ilginç olan kısmı ise tuvaletini yaptıktan sonra genç kadının silmesi için erkek arkadaşına seslenmesiydi. Erkek arkadaşı ise elindeki tuvalet kağıdıyla gelerek sevgilisini temizledi.

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    Genç kadın o anları sosyal medyada, "Eğer seni gerçekten seviyorsa tırnakların varken senin yerine siler" diyerek paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri mide bulandırıcı bulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar sevmesin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kusacağım" diyerek duruma tepki verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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