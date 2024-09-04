İstanbul'dan taksiyle Isparta'ya gitti! Taksimetre ücreti 12 bin TL'yi geçti... "Uçakla business giderdin"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir kişi İstanbul'dan taksiye bindi ve Isparta'da indi. Taksiyle yolculuğunu sosyal medyadan paylaşınca yorumlar da gecikmedi.

Görüntülerdeki kişi yolculuğunu, "Evet arkadaşlar İstanbul Aksaray'dan ticari taksiye bindik. 32 liradan taksimetre açıldı. Adapazarı gişelerdeyiz, taksimetremiz 3 bin TL olmuş. Afyon'a geldik, taksimetremiz 9 bin TL olmuş. Evet arkadaşlar Isparta'ya giriş yaptık, 12.225 TL olmuş" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Uçakla business giderdin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Az bile tutmuş gibi geldi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Taksici hiç mi sorgulamadı bu durumu" yorumunda bulundu.