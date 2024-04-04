Hareket halindeki trende tepki çeken anlar! Bir anda paketini ağzını açıp yemeye başladı... Kimse kokudan duramadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem oldu. Londra Metrosu'ndaki bir yolcu bir paket dolusu deniz ürünlerinden oluşan atıştırmalığın ağzını açıp elleriyle yemeğe başladığında diğer yolcuların tepkisini çekti.

Yolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede sosyal medyaya ulaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten insanlar ne zaman medeni hareket etmeyi başarabilecek?" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Toplum içinde yapılan hareketlere dikkat etmek gerekiyor" yorumunu ekledi.







