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    4. Hareket halindeki trende tepki çeken anlar! Bir anda paketini ağzını açıp yemeye başladı... Kimse kokudan duramadı

    Hareket halindeki trende tepki çeken anlar! Bir anda paketini ağzını açıp yemeye başladı... Kimse kokudan duramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 09:04
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    Birleşik Krallık'ta bir metroda ismi açıklanmayan bir yolcu elindeki paketi açarak yemeye başladı. TikTok'ta paylaşılan ve 375 bin izlenmeye ulaşan görüntülerde pakette balıklı bir yemek olduğu ve tüm metronun bir anda balık kokusuyla dolması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarını görüntülere yorum yapmadan duramadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem oldu. Londra Metrosu'ndaki bir yolcu bir paket dolusu deniz ürünlerinden oluşan atıştırmalığın ağzını açıp elleriyle yemeğe başladığında diğer yolcuların tepkisini çekti.

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    Yolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede sosyal medyaya ulaştı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten insanlar ne zaman medeni hareket etmeyi başarabilecek?" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Toplum içinde yapılan hareketlere dikkat etmek gerekiyor" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Londra metro
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