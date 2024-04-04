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    4. Kör medyum Baba Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi gerçekleşti! Diğer tahminleri merakla bekleniyor

    Kör medyum Baba Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi gerçekleşti! Diğer tahminleri merakla bekleniyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 08:05
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    25 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmene geleceğe dair yaptığı kehanetleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2024 yılını içeren iki öngörüsü gerçek oldu. Vanga'nın ili olaya ilişkin öngörülerini yıllar öncesinde söylemesi ise sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Balkanlar’ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga çocukluğunda geçirdiği bir kazanın sonucunda görme yetisini kaybetti.

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    Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga gözlerini kaybettikten sonra geleceğe dair öngörülerde bulunmaya başladı. Baba Vanga’nın kehanetleri arasında doğal afetler, koronavirüs, 11 Eylül saldırısı,2000 yılında Kursk’un batışı da dahil olmak üzere yüzlerce vizyon yer alıyordu. Bulgar kahin 2024 yılını da boş geçmemişti ve fenomene dönüşen ismin 2024 yılı kehanetlerinden ikisinin gerçekleştiğinin sosyal medya iddia edilmesi gündem yarattı.

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    The Mirror'ın haberine göre Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi çoktan gerçekleşti. Dünyanın bu yıl "ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağını" iddia etti ve ülkelerin ekonomik anlamda zor günler yaşadığının altı çizildi. Medyumun diğer tahmini ise bu yıl sağlık hizmetlerinde "ciddi gelişmeler" yaşayacağımız yönündeydi ve son haftalarda akciğer kanseri aşısının şu anda üzerinde çalışıldığı doğrulandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Baba Vanga
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