Komşusunun yatak odası seslerini kaydederek sosyal medyada paylaştı! Tüm mahalle yankılandı... "Alkışlamak için bekliyorum"

TikTok'ta 'thegirlwiththenoseandeyes' kullanıcı adıyla bir kişi "Netflix& Chill" başlığıyla kaydettiği gönderisinden bir çiftin tüm sokağı uyandıracak kadar yüksek ses yapmalarından şikayet etti.

Benzer durumların defalarca yaşandığını dile getiren kullanıcı sonunda ise çifti TikTok'tan ifşa etmeye karar verdi. Komşularının yatak odası sesini kaydederek TikTok'tan paylaşan kullanıcının gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım pencerelerinin açık olduğunu ve yaptıkları sesi biliyorlardır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun sosyal medyadan paylaşılması ne kadar doğru?" yorumunu yaptı.