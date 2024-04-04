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    4. Komşusunun yatak odası seslerini kaydederek sosyal medyada paylaştı! Tüm mahalle yankılandı... "Alkışlamak için bekliyorum"

    Komşusunun yatak odası seslerini kaydederek sosyal medyada paylaştı! Tüm mahalle yankılandı... "Alkışlamak için bekliyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 09:43
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    TikTok'ta 'thegirlwiththenoseandeyes' kullanıcı adıyla bir kişi oldukça ilginç bir anı paylaştı. Sokağın diğer tarafında bulunan bir apartmanın ikinci kattaki dairesine yakınlaştırarak komşularının cinsel birliktelik sırasında çıkarttıkları sesleri kaydeden kullanıcı, "Alkışlamak için bekliyorum" deyince sosyal medyada gündem oldu.

    TikTok'ta 'thegirlwiththenoseandeyes' kullanıcı adıyla bir kişi "Netflix& Chill" başlığıyla kaydettiği gönderisinden bir çiftin tüm sokağı uyandıracak kadar yüksek ses yapmalarından şikayet etti.

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    Benzer durumların defalarca yaşandığını dile getiren kullanıcı sonunda ise çifti TikTok'tan ifşa etmeye karar verdi. Komşularının yatak odası sesini kaydederek TikTok'tan paylaşan kullanıcının gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım pencerelerinin açık olduğunu ve yaptıkları sesi biliyorlardır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun sosyal medyadan paylaşılması ne kadar doğru?" yorumunu yaptı.

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