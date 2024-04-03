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    4. Düğün görüntüleri çok konuşuldu! İkiz kardeşler Abby ve Brittany Hensel'in yatak odasındaki sözleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı

    Düğün görüntüleri çok konuşuldu! İkiz kardeşler Abby ve Brittany Hensel'in yatak odasındaki sözleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.04.2024 10:45
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    Dünyanın tanıdığı yapışık ikizler kardeşler Abby ve Brittany Hensel son birkaç gündür sosyal medyanın yeniden gündeminde. Kardeşlerden Abby Hansel'in eski ordu mensubu Josh Bowling ile düğün görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Düğün haberinin internette yayınlanmasının ardından Abby ve Brittany'nin bu kez yatak odasına dair itiraflarda bulunduğu bir görüntü internette dolaşmaya başladı.

    Yapışık ikizler, TLC'nin Abby & Brittany belgeseliyle birlikte büyük bir üne sahip oldu. 34 yaşındaki ikiz kardeşler iki kafanın bir gövde üzerinde yan yana olduğu nadir dicephalus durumuyla dünyaya geldiler. İkilinin hayatı yakından takip edilirken geçtiğimiz günlerde ikizlerin gelinlik giydiği bir düğüne ait görüntüler sosyal medyada yerini aldı.

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    Düğün haberinin internette yayınlanmasının ardından Abby ve Brittany'nin özel hayatları hakkında pek çok spekülasyon yapıldı.

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    Son olarak TikTok'ta Abby ve Brittany tarafından paylaşıldığını ve seks hayatlarının oldukça çarpıcı ayrıntılarını içeren görüntüler yer aldı. Ancak paylaşımın yapay zekayla oluşturulan sahte bir içerik olduğu bilgisi paylaşıldı.

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    sosyal medya yapışık ikizler
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