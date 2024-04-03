Düğün görüntüleri çok konuşuldu! İkiz kardeşler Abby ve Brittany Hensel'in yatak odasındaki sözleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı

Yapışık ikizler, TLC'nin Abby & Brittany belgeseliyle birlikte büyük bir üne sahip oldu. 34 yaşındaki ikiz kardeşler iki kafanın bir gövde üzerinde yan yana olduğu nadir dicephalus durumuyla dünyaya geldiler. İkilinin hayatı yakından takip edilirken geçtiğimiz günlerde ikizlerin gelinlik giydiği bir düğüne ait görüntüler sosyal medyada yerini aldı.

Düğün haberinin internette yayınlanmasının ardından Abby ve Brittany'nin özel hayatları hakkında pek çok spekülasyon yapıldı.

Son olarak TikTok'ta Abby ve Brittany tarafından paylaşıldığını ve seks hayatlarının oldukça çarpıcı ayrıntılarını içeren görüntüler yer aldı. Ancak paylaşımın yapay zekayla oluşturulan sahte bir içerik olduğu bilgisi paylaşıldı.







