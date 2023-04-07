Jinekologun itirafı sosyal medyayı resmen salladı! Hastasının vajinasında bulduğu en şoke edici şeyi açıkladı

TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerek 380 bini aşkın takipçiye ulaşan Dr. Marco Calix, en alışılmadık vakaları anlatıyor. Meslek hayatı boyunca kendisine başvuran birbirinden ilginç hastaların olduğunu ifade eden Dr. Calix, kendisini en çok şaşırtan vakayı açıkladı.

UYUMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDU

Dr. Calix yaptığı son paylaşımından ülkenin kırsal kesiminden gelen ismini açıklamadığı bir hastanın vajinasındaki son derece tuhaf bir durum nedeniyle uyuma konusunda zorluk çektiğini ifade etti. İncelemeler sonucunda Dr. Calix, “Testleri yaptığımda bunun bir böcek olduğunu görebildim. Vajinasındna hamam böceği çıkartmak zorunda kaldım” dedi.

Cinsel organda yabancı bir cismin uzun süre bekletilmesinin enfeksiyonlara, doku hasarına ve diğer komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Dr. Calix, “Koku, beklenmedik kanama, şişme veya kızarıklık gibi durumlarda hastaların beklemeden bir doktora başvurmasını öneriyorum. Kadınlar bu durumda hiçbir zaman çekinmemeliler” diye konuştu.