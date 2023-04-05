Bir gören bir daha baktı! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler... O anlar saniye saniye ifşa edildi

Honduras’ın bir adasında tatil yapan ismi açıklanmayan bir çift denizde yüzdükleri sırada kıyıdan uzaklaştıklarını düşünerek yakınlaşmaya başladı. Kıyafetleriyle birlikte denizin içinde cinsle ilişkiye giren çift kıyıda bulunan bir başka kişi tarafından anbean kaydedildi. Kimsenin kendilerini görmediğini zanneden çiftin görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra polis olaya müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüleri sosyal medyada popüler olmasından sonra polis çiftin izini sürerek halk plajındaki yasa dışı hareketlerinden dolayı gözaltına alındıklarını açıkladı. Davranışlarıyla alakalı olarak soruşturma sürüyor.