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  4. Bir gören bir daha baktı! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler... O anlar saniye saniye ifşa edildi

Bir gören bir daha baktı! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler... O anlar saniye saniye ifşa edildi

05.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika’da bulunan Honduras’ın bir adasında tatil yapan çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada ifşa edilince kısa sürede gündem yarattı. Çevrelerindekilere aldırış etmeden denizin ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırınca yerel basındaki yerini de aldı.

Bir gören bir daha baktı! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler... O anlar saniye saniye ifşa edildi

Honduras’ın bir adasında tatil yapan ismi açıklanmayan bir çift denizde yüzdükleri sırada kıyıdan uzaklaştıklarını düşünerek yakınlaşmaya başladı. Kıyafetleriyle birlikte denizin içinde cinsle ilişkiye giren çift kıyıda bulunan bir başka kişi tarafından anbean kaydedildi. Kimsenin kendilerini görmediğini zanneden çiftin görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra polis olaya müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

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Görüntüleri sosyal medyada popüler olmasından sonra polis çiftin izini sürerek halk plajındaki yasa dışı hareketlerinden dolayı gözaltına alındıklarını açıkladı. Davranışlarıyla alakalı olarak soruşturma sürüyor.

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cinsel ilişki sosyal medya Honduras

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