Herkes bu sorunun cevabını arıyor! “Cinsel organı büyütebilir misiniz?

Cinsellik konusu kişiler arasında şehir efsanesi halinde dolaşan ve spekülasyona açık bir alandır. Penisin ergenlik döneminde tam boyutuna ulaştığı söylenir. Uzmanlar penisin gelişimin 12 ila 16 yaşları arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Ancak yaşla birlikte bazı durumlarda penis boyutunda büyümeler gözlemlenebilir. Psikolog, seks terapisti ve ilişki danışmanı Barabara Santini cinselliğe dair internette en çok aratılan sorulara cevap verdi.

“KAS DEĞİLDİR”

Psikolog, seks terapisti ve ilişki danışmanı Santini, yıllardır yanlış bilinen bir bilgiyi düzelterek sözlerine başladı. Penisin bir kas olmadığını dile getiren Santini, “Penis bir kas değildir. Sık sık aşk kası olarak isimlendirsek de penisin kası yoktur. Ereksiyon halinde kanı tutan iki kanaldan oluşur. Kan bu kanalları terk ettiğinde ereksiyon hali kaybedilir” dedi.

Penis boyutunun büyültülmesine yönelik kesin bir egzersiz olmadığını dile getiren Santini, “Cinsel organın kan akışını hızlandıran egzersizler ve germe gibi manuel hareket boyut konusunda küçük değişimler yaşatabilir” diye konuştu.

“TAMAMEN ANATOMİK BİR DURUM”

Eczacı Abbas Kanani, ilaçların ya da yağların cinsel organın boyutunu büyütme konusunda etkili olamayacağını dile getirerek uyardı. Kanani, “Penis boyutunu artırabilecek tabletler, kapsüller, yağlar veya bu konuda herhangi bir ürün yok. Cinsel organın boyutu tamamen anatomik bir durum. Sadece cerrahi müdahale etkili sonuç verebilir” ifadelerini kullandı.



