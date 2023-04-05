İngiltere’nin en küçük penisine sahip adamından itiraf! Cinsel organına şiir bile yazdı... “Karım bunu sorun etmiyor”

Toplumsal olarak cinselliğin bir tabu haline getirildiğini ifade eden Ant Smith, bu durumu yıkmak için cinsel organına bir şiir yazdı. Ardından ise 'Small Penis Bible' (Küçük Penis İncili) adlı kitabını çıkartarak ortalama boyutlara meydan okuduğunu ifade etti. 2015 yılında ise belgeselinin bir parçası olarak Londra’da “Küçük Penis Partisi” düzenleyerek sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tabuları yıkmak için bu yola başvurduğunu ifade eden Smith, açıklamalarıyla bir kez daha popüler oldu.

“BENİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞIYDI”

30 yıldan fazla bir süre boyunca cinsel organının boyutu nedeniyle endişelendiğini dile getiren Smith, “Okulda alay edildim ve bu beni gerçekten çok utandırdı. 21 yaşına kadar hiçbir kadınla ilişkiye girmedim. Cinsel organım küçük olduğu için prezervatifin çıkmasından korkuyordum. Pek çok erkek buna takıntılıdır. Benim için utanç kaynağıydı ve zamanla bunu aşmayı başardım” dedi.

Konuyu mizahi yönüyle ele almaya başladığında işlerin kendisi için daha yolunda gittiğini söyleyen Smith, “Cinsel organınızın boyutu sizin ne kadar erkek olduğunuzu belirlemiyor. Konuyua mizahla ele aldım ve bir şiir ile kitap yazdım. Karım bunu sorun etmiyor. Aramızdaki iletişim gerçekten mükemmel” diye konuştu.