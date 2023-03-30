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  4. Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti... “Çok fazla yediğim için içimde büyüdü”

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti... “Çok fazla yediğim için içimde büyüdü”

30.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir adam anüsünde sıkışan salatalık şikayetiyle acil servise başvurdu. Şiddetli ağrı ve tuvaletini yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran adam salatalığın içine nasıl girdiğine dair bir fikri olmadığını söyleyerek doktorları şaşkına çevirdi.

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti... “Çok fazla yediğim için içimde büyüdü”

Kolombiya’da yaşayan ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir hasta ağrı şikayetiyle hastaneye gitti ve yürüyemediğini ancak rahatsızlığının nedenini bilmediğini söyledi. Doktorlar incelemelerine başladıklarında bir röntgende adamın renktumunun içinde büyük bir yabancı cisim buldular. Cerrahi operasyonla adamın rektumunda bulunan yabancı cisim alındı ve bunun bir salatalık olduğu keşfedildi.

“KENDİLİĞİNDEN BÜYÜDÜ”

Ameliyatın ardından kendisini tedavi eden doktorlara salatalığın nasıl oraya yerleştiğini bilmediğini söyledi. Evde çok fazla salatalık yediğini söyleyen adam, “Çok fazla yediğim için içimde büyüdü” diyerek doktorları şaşırttı. Adam teorisini salatalığın bir tohumunun sindirim sisteminde büyüdüğünü söyleyerek açıkladı. Doktorlar salatalığın kendiliğinden büyüme ihtimalinin olmadığını söyleyerek tedavisinin sonrasında hastayı taburcu etti.

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salatalık Kolombiya cinsel organ

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