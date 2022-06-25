Akılalmaz olay! Metal boncuklu kolyeyi cinsel organına soktu, doktorlar tek tek çıkartmak zorunda kaldı

Tayvan’ın New Taipe kentinde 30’lu yaşlarında ismi açıklanmayan bir adam mastürbasyon yaptığı sırada metal boncuklu kolyesinin cinsel organına sıkışması sonucunda kabusu yaşadı. İlginç yönteminin ardından uykuya dalan adam gecenin ilerleyen saatlerinde dayanılmaz bir acıyla uyandı. Kolyesinin boncuklarının cinsel organının içinde olduğunu fark eden adam soluğu acil serviste aldı.

“TÜM İDRAR YOLU HASAR GÖREBİLİRDİ”

Yeni Taipei'deki Taipei Tıp Üniversitesi Shuang-Ho Hastanesi’nde tedavi altına alınan adamın cinsel organından boncuklar çıkartıldı. Hastayı tedavi eden ürolog Gao Weichang, "Hasta evde zinciri nasıl çıkaracağını bilmiyordu. Zaten yaralanmıştı ve zincirin boncukları da sıkışmıştı. Hasta evde kendi yöntemleriyle boncukları çıkarmaya çalışsaydı tüm idrar yolu hasar görebilirdi” dedi.



