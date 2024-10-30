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Kıyafeti uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu! Tepkisini sosyal medyadan gösterdi: "Bu utanç verici"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 09:36
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Fitness fenomeni Jessica Freitas, geçtiğimiz günlerde bir spor salonunda yaşadığı deneyimi sosyal medyadan paylaştı. Bir spor salonu çalışanın kıyafeti nedeniyle kendisini eleştirdiğini ve spor salonundan kovulduğunu dile getiren Freitas, "Bu gerçekten utanç verici bir durum. Böyle bir şey yapmayaı beklemiyordum" dedi.

Kıyafeti uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu! Tepkisini sosyal medyadan gösterdi: "Bu utanç verici"

33 yaşındaki sosyal medya fitness fenomeni Jessica Freitas, sosyal medya hesaplarından sık sık sağlık yaşam ve egzersiz rutinine yönelik paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Jessica Freitas, egzersiz rutinine başladıktan birkaç dakika sonra bir spor salonu çalışanı tarafından ikaz edildiğini anlatarak duruma sosyal medyadan itiraz etti. Çalışanın kendisinin cevap vermesine bile izin vermediğini dile getiren Freitas, kıyafeti uygunsuz bulunduğu için spor salonundan kovulduğunu söyledi.

"KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDİM"

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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki spor salonunda yaşadığı durumu sosyal medyadan anlatan Freitas, "Pembe bir şort ve siyah bir spor üstü giyiyordum. Kendimi en rahat hissettiğim halimde antrenmana gitmek istedim. Orada benim gibi şort ve sütyen üstleriyle antrenman yapan başka kızlar da vardı ve onlara gitmeleri söylenmedi. Kurallara aykırı hareket etmedim. Kimseyi rahatsız etmedim" dedi.

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spor salonu
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