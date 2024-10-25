Erkek arkadaşının ihanetini parmak izlerinden anladı! "Hemen ayrılıyorum kızlar" dedi... Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin aracına bindiğinde güneşlikte bulunan aynalardaki parmak izi lekelerini görünce öfkeden deliye döndü.

Genç kadın güneşlikte fondöten izi olduğunu iddia ettiği izleri sosyal medyadan paylaşarak, "Kesinlikle aldatıldığımı düşünüyorum. Bu normal bir şey değil çünkü bu benim yaptığım bir şey değil. Ucuz fondötenle dokunmuş. Kesinlikle ayrılıyorum. Herkes bundan sonra işine baksın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar da çıkarım fazla değil mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle kurgu" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ayrıldı mı?" yorumunu yaptı.