Her detayı korkunç! 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu... Dışkıya bulanmış, 12 saat boyunca odada kilitlenmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Dakota Rain Dodd ve 22 yaşındaki Aubrianna Jewelyn Willow Freeman çifti gözaltına alındı. Bir komşunun polise haber vererek üç ve dört yaşlarında iki küçük çocuğu çıplak ve endişeli bir şekilde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerinde hareketli dakikalar başladı.

"KESKİN BİR İDRAR VE DIŞKI KOKUSU VARDI"

Polis eve geldiğinde kapıyı açar açmaz kesin bir idrar ve dışkı kokusuna maruz kaldı. Law&Crime tarafından erişilen bir polis raporunda polis memurunun, "Evin kapısının hemen içinde duruyordum ve evin aşırı derecede bakımsız olduğunu görebiliyordum. Her yerde pislik vardı, masanın, duvarların ve yerlerin her yerinde yemek vardı. Evin içindeki koku çok güçlüydü; çöp ve dışkı gibi kokuyordu. Tamamen iğrenç bir sahneydi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun sanki evden kaçmak için bir çaba içinde olduklarını fark ettiğini dile getiren polis memuru, "Çocukların yüzleri, elleri, vücutları, bacakları ve ayakları dışkı içindeydi. Konutun içindeki dışkı ve idrar kokusundan neredeyse bayılacaktık" dedi. Çocuklar muayene için en yakın devlet hastanesine götürüldü ve şu anda devlet çocuk esirgeme kurumlarının bakımı altında.