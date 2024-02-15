Metroda skandal görüntüler! Kimse duruma anlam veremedi... Yanındaki kadının bluzunu açıp öpmeye başladı

İngiltere'nin Londra şehrindeki kuzey hattına doğru hareket eden bir metroda yan yana oturan çiftin hareketi olay oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde adam çevresindekilere aldırmadan yanındaki kadının bluzunu açtı. Ardından ise onu öpmeye başladı. Görüntüler diğer yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler 1.9 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullancılarının bir kısmı duruma tepki gösterirken diğer bir kısmı ise eğlenceli bulduklarını dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Toplum içindeki bu tür hareketlere hiçbir zaman anlam veremedim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların birbirlerine sevgilerini göstermeleri mükemmel bir şey" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Belki de onu bir akrep sokmuştu ve o da zehri emmeye çalışıyordu? Onun ölmesini mi istiyorsun? İnsanlar bugünlerde yargılamak için çok hızlılar" yorumunda bulundu.