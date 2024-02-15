Metroda skandal görüntüler! Kimse duruma anlam veremedi... Yanındaki kadının bluzunu açıp öpmeye başladı

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Toplum içindeki bu tür hareketlere hiçbir zaman anlam veremedim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların birbirlerine sevgilerini göstermeleri mükemmel bir şey" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Belki de onu bir akrep sokmuştu ve o da zehri emmeye çalışıyordu? Onun ölmesini mi istiyorsun? İnsanlar bugünlerde yargılamak için çok hızlılar" yorumunda bulundu.