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  4. Yardım çığlıkları mahalleyi inletti! Pencereyi temizleyen kadın gökdelenlerden aşağıya düşerken son saniyede tutundu... 5 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi

Yardım çığlıkları mahalleyi inletti! Pencereyi temizleyen kadın gökdelenlerden aşağıya düşerken son saniyede tutundu... 5 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 15:32
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Brezilya'nın Guaruja kentinde bir temizlikçi kadın gökdelenin 16. katındaki dairenin penceresini siliyordu. Dengesini kaybeden kadın aşağıya düşmekten son anda pencerenin pervazına tutunarak kurtuldu. Kadın 5 dakika boyunca pencere pervazında sallanırken bir yanda da yardım çığlıkları attı. Komşular kadının yardımına koşarak onu kurtarmayı başardı.

Yardım çığlıkları mahalleyi inletti! Pencereyi temizleyen kadın gökdelenlerden aşağıya düşerken son saniyede tutundu... 5 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo kenti yakınlarındaki bir sahil kasabası olan Guaruja'da bir kadın, pencereyi temizlemeye çalışırken kayarak binanın 16'ncı katından asılı kaldı. Yerel haber kaynaklarına göre, kadın kurtarılmadan önce 5 dakika boyunca pencere pervazında sallandı.

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O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

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Sokağın karşısındaki başka bir binada bulunan bir adam tarafından çekilen görüntülerde, kadının parmak uçlarından binaya asılı olduğu görüldü. Kadının yardım çığlıkları tüm sokakta inledi. Komşular kadının dairesine gelerek onu binanın içine geri çekti.

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Cep telefonuyla o anları kaydederken karşı komşunun binadaki katları saydığı duyuldu. Yerel medya raporları, kadının apartmanda cam temizlerken kaydığını söyledi.

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Komşular daireye girmeyi başarana kadar kadının yaklaşık beş dakika boyunca asılı kaldığı ve yardım için çığlık attığı bildirildi. Olaya ilişkin polis soruşturmasının yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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