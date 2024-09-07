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    4. Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi... Gizlice bir kadınla böyle görüntülendi

    Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi... Gizlice bir kadınla böyle görüntülendi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 13:48
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    Brezilya'nın nüfusu yaklaşık 29 bin olan Minaçu bölgesinin belediye başkanı 62 yaşındaki Carlos Alberto Lereia'ya ait olduğu iddia edilen +18 görüntüler ülkenin gündemine yerleşti. 7 dakikadan uzun süren görüntülerde 62 yaşındaki bir Brezilyalı belediye başkanının bir kadınla yakınlaştığı anlar yer aldı. Polis görüntülerin gizlice filme alınmış olabileceğini söyledi.

    Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi... Gizlice bir kadınla böyle görüntülendi

    MYNET|DIŞ HABERLER Minaçu bölgesinin belediye başkanı 62 yaşındaki Carlos Alberto Lereia'ya ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüler Brezilya'nın gündemine bomba gibi düştü. Polisler bir meclis üyesinin ihbarı üzerine görüntüleri analiz etti.

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    NeedToKnow'un haberinde 28 Ağustos'ta yayınlanan bir adli rapora göre görüntülerde fark edilebilir bir düzenleme olmadığının belirtildiği yer aldı. Yerel haber sitesi Manaus Time'da yayınlanan raporun çevirisinde, "Görüntü dizisinin algısal analizi, fark edilebilir bir düzenleme göstermedi. Video, mantıksal bir bağlam sunuyordu; gölgeler, ışık kaynakları, nesneler ve bunların yansımaları ile ilgili hiçbir kesinti, ekleme, renk değişikliği veya geometrik tutarsızlık belirtisi yoktu; ayrıca olayların mantıksal sıralaması da vardı. Algısal analiz, konuşmada veya arka plan sesinde herhangi bir kesinti veya kesinti ortaya koymadı" ifadeleri yer aldı.

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    Görüntülerin cep telefonuyla kaydedildiği ve bir masanın, büfenin veya çekmeceli dolabın altına yerleştirildiği düşünülüyor; bu da 62 yaşındaki Carlos Alberto Lereia'nın muhtemelen görüntülendiğinden habersiz olduğunu gösteriyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Belediye başkanı Brezilya
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