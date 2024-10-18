The Simpsons (Simpsonlar) yine bildi! Florida'daki Milton Kasırgası'nın öngördüğü iddia edildi... Sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Dünyanın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Simpsonlar'ın Donald Trump'ın başkanlığı döneminden, Titanik denizaltısının batışına ve hatta koronavirüse kadar yakın gelecekteki pek çok olayı ön gördüğü iddia edilmişti. Son olarak sosyal medyada Simpsonlar'ın bu ayın başlarında Florida'yı vuran ve eyalette yıkıma yol açıp 36 hortumun oluşmasına neden olan Milton Kasırgası'nı 28 yıl önce yayınlanan bir bölümde bildikleri öne sürüldü.

BÜYÜK BENZERLİK GÖSTERİYOR

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Simpsonlar'ın 1996 yapımı 'Hurricane Neddy' bölümünde, karakterler büyük bir fırtınanın gelişine hazırlanırken Springfield kasabası kaosa sürüklenir.

Sezon 8. Bölüm'de Simpsons ailesinin bir kasırga uyarısının ardından panik halinde alışveriş yaptığı, ardından sokakları süpüren ve insanların sallarla kaçmaya çalışmasıyla evlerin ikinci katlarına ulaşan sellerin yaşandığı gösterildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Simpsonlar tarihin tekerrür edeceğini 28 yıl öncesinden biliyordu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanırım Simpsonlar'ı ciddiye almamızın zamanı geldi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Simpsonlar falcıdır. Söyledikleri her şey gerçek olur." yorumunu yaptı.