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Ölüp yeniden hayata döndüğünü iddia etti! Yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada viral oldu... “3 dakika boyunca ölüydüm”

21.06.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Jade isimli bir kadın sıcak çarpmasıyla mücadele ettikten sonra doktorlar tarafından üç dakika boyunca ölü ilan edildi. Hayata geri döndüğünde yaşadıklarını TikTok’tan anlatan kadının gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Ölüp yeniden hayata döndüğünü iddia etti! Yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada viral oldu... “3 dakika boyunca ölüydüm”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Jade isimli bir kadın bir arkadaşını ziyaret ettiği sırada yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle fenalaştı. Nemin dayanılmaz bir noktaya geldiğini hatırladığını dile getiren Jade, mide bulantısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve halsizlik yaşadığını dile getirdi. Ardından ise oturma odasında yere yığılan Jade, hastaneye kaldırıldı. Ambulansta Jade’in yakınlarına kadının öldüğü söylendi ancak 3 dakikalık tedavi işlemlerinin sonucunda Jade hayata geri döndü. Üç dakika boyunca ölü olduğunu dile getiren Jade, “3 dakika boyunca ölüydüm. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi” dedi.

“ÖLÜMDEN KORKMADIM”

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Sıcak havalara karşı TikTok’tan farkındalık yaratmak için kendi yaşadığı tecrübeden söz eden Jade, “Bu olaydan önce aşırı bir ölüm korkusu yaşıyordum ancak ölümle gerçekten yüzleştiğimde korkmadım. Sadece iğrenç bir his olduğunu hatırlıyorum. Tüm vücudum uyuşuktu ve midem bulanıyordu. Her şey birkaç dakika içinde olmuş olmalı, ama çok daha uzun sürdü ve bu derin hastalık hissi bana bir ton tuğla gibi çarptı.Tüm vücudum küçülüyor gibiydi. Sonsuza kadar uyumak istediğimi hatırlıyorum” dedi.

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Hastaneye kaldırılan Jade burada defibrilatörle hayata döndürüldü. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen Jade’ye dört gün boyunca, kan pıhtılaşmasını önlemek için iğneler yapıldı. Hayatı faaliyetleri normale dönen Jade taburcu edildi.

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