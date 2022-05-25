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Sosyal medyada gündem oldu! Ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yaptı

25.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bir video tepkilerin odağı haline geldi. Latin Amerika’da olduğu tahmin edilen bir cenaze töreni sırasında ismi açıklanmayan bir kadın, ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yapmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları ölen adamın tabutunun üzerinde twerk yapan kadını konuşuyor. Latin Amerika’da çekildiği tahmin edilen görüntüler aslında bir cenaze töreni. Vefat eden adam tabutunun kapağı açık bir şekilde yerde yatarken ismi ve ölen adamla yakınlığı bilinmeyen bir kadın akılalmaz bir harekete imza attı.

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ÖNCE DANS ETTİ SONRA ÖPTÜ

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Sosyal medyada popüler olan görüntülerde kadın, çevredekilerin alkışları ve çığlıkları arasında tabutun üzerine çıkarak dans etmeye başladı. Ardından ise vefat eden kişiyi dudağından öptü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü görüntülerin gerçek bir cenaze törenine ait olmadığını ve kurmaca olduğunu iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videoyu izlediğinde adamın uyanacağını düşündüklerini söyledi. Diğer kullanıcılar ise bazı cenaze geleneklerine dikkat çekerek bu durumun mümkün olabileceğini dile getirdi.

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