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Görenleri şaşkına çevirdi! Cenaze töreninde aniden tabutun içinde canlandı... O anlar saniye saniye kaydedildi

13.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76 yaşındaki Bella Montoya isimli bir kadın cenaze töreni sırasında aniden canlanınca herkesi şaşkına çevirdi. Tören sırasında tabuttan sesler gelmesi üzerine kapağını açan akrabaları yaşlı kadının canlı bir şekilde buldu. Tabutun içinde nefes alma konusunda zorluk yaşayan Montoya kapak açıldıktan sonra yan yatırıldı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Cenaze töreninde aniden tabutun içinde canlandı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Ekvador'un Babahoyo kentindeki bir hastanede personel tarafından öldüğünün açıklanmasından 9 saat sonra 76 yaşındaki Bella Montoya için bir cenaze töreni düzenlendi. Yakınları tarafından öldüğü zannedilen kadın mucizevi bir şekilde hayata döndü. Cenaze töreni sırasında tabuta elleriyle yumruk atan kadın tabutun kapağı açıldığında ise sevdiklerini canlı bir şekilde selamladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

“YAŞADIKLARIMI YAVAŞ YAVAŞ KABUL EDİYORUM”

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Öldüğü açıklandıktan birkaç saat sonra cenaze töreni sırasında bir anda canlanan Montoya herkesi şaşkına çevirdi. Hastane personeli tarafından yaşlı kadının ölüm nedeni belirlenemeyen bir serebrovasküler hastalığın neden olduğu kardiyorespiratuar arrest olarak açıklandı.

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Annesinin cenaze töreni sırasında bir anda canlanmasının kendisini şaşkına çevirdiğini söyleyen Montoya’nın oğlu Gilbert, yerel basına yaptığı açıklamada annesinin kalp sorunu ve hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Gilbert, “Yaşadıklarımı yavaş yavaş kabulleniyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesini istiyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum." dedi.

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Ekvador cenaze

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