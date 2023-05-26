4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Kıyafetlerini giydirip “Mucize” diyerek sergiliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde 95 yaşında hayatını kaybeden Wilhelmina Lancaster isimli bir rahibe mezarından 4 yıl sonra çıkartıldı. 2019 yılında hayatını kaybeden rahibenin cansız bedenini sergilemek üzere Benedictine rahibelerinin sunağına taşındı. Rahibenin cansız bedeni 29 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini kabul edecek ve ardından yeniden mezarlıktaki yerini alacak.

“SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATTIK”

Mezarı kazma işlemi sırasında olay yerinde olduğunu belirten bir başka rahibe ise, “Tıpkı onu gömdüğümüz gibi duruyordu. Tamamen sağlam bir şekilde onu görünce sevinçten çığlık attık. Kirpikleri, saçları, kaşları, burnu ve dudakları mevcuttu. Ağzı gülümser gibiydi. Bu bir mucize” dedi.

Western Carolina Üniversitesi'nde doçent ve adli antropoloji direktörü Nicholas Passalacqua, vücudun sıcaklığına, bulunduğu ortama ve kimyasal olarak tedavi edilip edilmediğine bağlı olarak çürüme belirtileri gösterebileceğini söyledi.