10 yıl önce gömülen kadını mezarından çıkarttılar! Görenlerin ağzı açık kaldı... Beyaz bir gecelik giydirip gezdirdiler

Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Margarita Rosario isimli bir kadın 9 Mayıs 2012 tarihinde 86 yaşındayken ölmüştü. Tüyler ürpertici bir video, Dominik Cumhuriyeti'nde bir aile üyesinin büyükannesinin ölümünden 10 yıl sonra bozulmamış cesedini mezardan çıkardığı anı gösteriyor.

Jarabacoa şehrinin merkezindeki La Colonia Mezarlığı'nın dışınd çekilen görüntülerde cesedin bozulmamış kemik yapısını ve naaşında hala saçlarının olduğunu gören aile üyeleri şaşkına döndü. Bir aile üyesi ise vefat eden kadının naaşına beyaz bir gecelik giydirerek o anları kaydetti.

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

La Colonia Mezarlığı'nda bir işçi olan Antonio Abreu, büyükannenin cesedinin bütün olduğunu ve kemiklerinin bazı kısımlarında hala deri olduğunu fark ettiklerinde ailenin tam bir şok içinde olduğunu söyledi. Abreu, “Burada çalıştığım 13 yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim” dedi.