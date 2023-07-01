Roma’daki 2000 yıllık kolezyum duvarlarına aşkını ilan etmek istedi! Sevgilisi ve kendi ismini yazarken suçüstü yakalandı

Roma seyahati sırasında 17 yaşındaki İngiliz turist İvan Dimitrov 2 bin yıllık kolezyumun üzerine kendi ve 33 yaşındaki kız arkadaşı Hayley Bracey’in adını kazımak istedi. Tarihe esere isimlerini kazırken çevrede bulunan bir başka kişi tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Dimitrov tepkilerin odağına yerleşti.

HAPİS YA DA PARA CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra İtalyan yetkililer güvenlik kamerası, otel kayıtları ve pek çok belgeyi araştırarak olayın izini sürdü. Polisin kendisine ulaşmasından sonra yaptıklarından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren Dimitrov’un 2 ila 5 yıla kadar hapis cezası ya da 15 bin Euro (426 bin TL) para cezasına çarptırılabileceği açıklandı.