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Roma’daki 2000 yıllık kolezyum duvarlarına aşkını ilan etmek istedi! Sevgilisi ve kendi ismini yazarken suçüstü yakalandı

01.07.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Bulgaristan asıllı İngiliz turist Ivan Dimitrov, İtalya’nın Roma şehrindeki 2 bin yıllık kolezyumun duvarlarına kendisinin ve kız arkadaşının isimlerini yazmaya çalışırken yakalanınca viral oldu. İtalyan yetkililerin araştırmalarının sonucunda kimliği tespit edilen Dimitrov, yaptığı hareketten dolayı tüm İtalya halkından özür diledi.

Roma’daki 2000 yıllık kolezyum duvarlarına aşkını ilan etmek istedi! Sevgilisi ve kendi ismini yazarken suçüstü yakalandı

Roma seyahati sırasında 17 yaşındaki İngiliz turist İvan Dimitrov 2 bin yıllık kolezyumun üzerine kendi ve 33 yaşındaki kız arkadaşı Hayley Bracey’in adını kazımak istedi. Tarihe esere isimlerini kazırken çevrede bulunan bir başka kişi tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Dimitrov tepkilerin odağına yerleşti.

HAPİS YA DA PARA CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

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Görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra İtalyan yetkililer güvenlik kamerası, otel kayıtları ve pek çok belgeyi araştırarak olayın izini sürdü. Polisin kendisine ulaşmasından sonra yaptıklarından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren Dimitrov’un 2 ila 5 yıla kadar hapis cezası ya da 15 bin Euro (426 bin TL) para cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma kolezyum

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