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  4. Kabus dolu anlar! Çim biçme makinesiyle yanlışlıkla cinsel organını kesen bahçıvan kan kaybından hayatını kaybetti... Cansız bedeni ormanda bulundu

Kabus dolu anlar! Çim biçme makinesiyle yanlışlıkla cinsel organını kesen bahçıvan kan kaybından hayatını kaybetti... Cansız bedeni ormanda bulundu

01.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’daki bir ormanlık alanda 39 yaşındaki Praditsin Chuypad isimli bir bahçıvanın cansız bedenine ulaşıldı. Bahçıvanın çim biçme makinesiyle cinsel organını kestikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği açıklandı. Olay ülkede geniş yankı uyandırdı.

Kabus dolu anlar! Çim biçme makinesiyle yanlışlıkla cinsel organını kesen bahçıvan kan kaybından hayatını kaybetti... Cansız bedeni ormanda bulundu

39 yaşındaki Praditsin Chuypad isimli bir bahçıvan Tayland’daki ormanlık bir alanda pantolonu ve bacakları kana bulanmış halde bulundu. Memurlar Praditsin’in cansız bedenini Isaan eyaletinin Nong Bua Lamphu bölgesinde buldu. 72 yaşındaki park yöneticisi Waen Visetsakda, olayı soruşturan polislere Praditsin'in orman parkının sahibi tarafından çimenli alanları temizlemek için tutulduğunu söyledi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

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Çim biçme makinesinin bıçağının parçası kanlar içinde cansız bedenin yaklaşık birkaç metre ilerisinde bulundu. Aynı zamanda Praditsin’in kasık bölgesinde derin bir yaralanma meydana gelmişti.

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Polisler, bıçağın adamın vücuduna çarptığında kırıldığına inanıyor. Praditsin’in kan kaybındna olay yerinde hayatını kaybettiği de ifade edildi.

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Tayland çim biçme makinesi cinsel organ

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