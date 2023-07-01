Kabus dolu anlar! Çim biçme makinesiyle yanlışlıkla cinsel organını kesen bahçıvan kan kaybından hayatını kaybetti... Cansız bedeni ormanda bulundu

39 yaşındaki Praditsin Chuypad isimli bir bahçıvan Tayland’daki ormanlık bir alanda pantolonu ve bacakları kana bulanmış halde bulundu. Memurlar Praditsin’in cansız bedenini Isaan eyaletinin Nong Bua Lamphu bölgesinde buldu. 72 yaşındaki park yöneticisi Waen Visetsakda, olayı soruşturan polislere Praditsin'in orman parkının sahibi tarafından çimenli alanları temizlemek için tutulduğunu söyledi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Çim biçme makinesinin bıçağının parçası kanlar içinde cansız bedenin yaklaşık birkaç metre ilerisinde bulundu. Aynı zamanda Praditsin’in kasık bölgesinde derin bir yaralanma meydana gelmişti.

Polisler, bıçağın adamın vücuduna çarptığında kırıldığına inanıyor. Praditsin’in kan kaybındna olay yerinde hayatını kaybettiği de ifade edildi.