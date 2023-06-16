Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kayınpederinin evini temizlerken çuvallar dolusu madeni para buldu! Tam 10 bin dolar değerinde...

Kayınpederinin evini temizlerken çuvallar dolusu madeni para buldu! Tam 10 bin dolar değerinde...

16.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum kayınpederinin evini temizleyen Amerikalı John Reyes isimli bir adam tam 10 bin dolar (yaklaşık 236 bin 726 TL) değerinde bakır madeni para buldu. Kayınpederinin evinin bodrum katında bulduğu çuvallar dolu madeni parayı Reyes, 56 kilometre ilerideki evine tam 1 gün boyunca taşımak için uğraştığını dile getirdi.

Kayınpederinin evini temizlerken çuvallar dolusu madeni para buldu! Tam 10 bin dolar değerinde...

Vefat eden kayınpederinin evini temizlemek için işe koyulan John Reyes isimli bir adam evin bodrum katında bakır madeni paralarla dolu olan düzinelerce banka çantası buldu. Paraların 1980’li yılların başında geçiş yapılan çinko değil bakır olduğu ortaya çıktı. İlk başta aile bulduğu madeni paraları nakitle takas etmek istedi ancak kâr etmeyeceklerini fark ettiklerinde Reyes koleksiyonu evine taşımaya karar verdi. Şimdi Reyes koleksiyonu meraklılar için açık arttırmayla satmayı umuyor.

TAM 1 GÜN SÜRDÜ

Kayınpederinin evinde temizlik yaptıkları sırada Reyes, parçalanmış kağıt parçalarının arasında madeni paraları bulduklarında koleksiyondan tamamen habersizdi. Kayınpederi Fitz’in değerinin zamanla artacağını düşündüğü için bakır madeni para koleksiyonu yaptığını öğrenen Reyes ilk olarak yerel bankalarla görüşme yaptı ve paraları yenileriyle takas etmek istedi. Ancak bankaların parayı almayı reddetmesi üzerine Reyes çareyi evine taşımakta buldu.

KTLA’nın bildirdiğine göre, Kaliforniya’dan kendi evinin bulunduğu Ontario paraları taşımanın büyük bir zorluk olduğunu belirten Reyes, “Kelimenin tam anlamıyla torba torba para. Onları bodrumda çıkartmak çok zordu. Evime götürmek için bir kamyon kiralamak zorunda kaldım. Bu işlem tüm günümü aldı” dedi.

İlginizi Çekebilir

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

 Akıl almaz olay! Kayıp kedisini bakın nerede buldu

Akıl almaz olay! Kayıp kedisini bakın nerede buldu

 Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

 Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

 Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik olduYakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu
Dekoltesine bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttüDekoltesine bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttü
Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldıBebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı
Anahtar Kelimeler:
Amerika madeni para

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.