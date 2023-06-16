Kayınpederinin evini temizlerken çuvallar dolusu madeni para buldu! Tam 10 bin dolar değerinde...

Vefat eden kayınpederinin evini temizlemek için işe koyulan John Reyes isimli bir adam evin bodrum katında bakır madeni paralarla dolu olan düzinelerce banka çantası buldu. Paraların 1980’li yılların başında geçiş yapılan çinko değil bakır olduğu ortaya çıktı. İlk başta aile bulduğu madeni paraları nakitle takas etmek istedi ancak kâr etmeyeceklerini fark ettiklerinde Reyes koleksiyonu evine taşımaya karar verdi. Şimdi Reyes koleksiyonu meraklılar için açık arttırmayla satmayı umuyor.

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Kayınpederinin evinde temizlik yaptıkları sırada Reyes, parçalanmış kağıt parçalarının arasında madeni paraları bulduklarında koleksiyondan tamamen habersizdi. Kayınpederi Fitz’in değerinin zamanla artacağını düşündüğü için bakır madeni para koleksiyonu yaptığını öğrenen Reyes ilk olarak yerel bankalarla görüşme yaptı ve paraları yenileriyle takas etmek istedi. Ancak bankaların parayı almayı reddetmesi üzerine Reyes çareyi evine taşımakta buldu.

KTLA’nın bildirdiğine göre, Kaliforniya’dan kendi evinin bulunduğu Ontario paraları taşımanın büyük bir zorluk olduğunu belirten Reyes, “Kelimenin tam anlamıyla torba torba para. Onları bodrumda çıkartmak çok zordu. Evime götürmek için bir kamyon kiralamak zorunda kaldım. Bu işlem tüm günümü aldı” dedi.