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  4. 7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi hiç düşünmeden arkasından atladı... Cansız bedenlerine 2 saat sonra ulaşıldı

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi hiç düşünmeden arkasından atladı... Cansız bedenlerine 2 saat sonra ulaşıldı

01.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'nın Gdynia limanından İsveç'in Karlskrona limanına seyahat eden bir feribotta ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk 20 metre yüksekliğindeki güverteden dengesini kaybederek denize düştü. Annesi oğlunu kurtarmak için hiç düşmeden arkasından Baltık Denizi’ne atladı. İkilinin cansız bedenleri 2 saat süren çalışmanın sonucunda bulundu.

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi hiç düşünmeden arkasından atladı... Cansız bedenlerine 2 saat sonra ulaşıldı

Polonya'nın Gdynia limanından İsveç'in Karlskrona limanına seyahat eden bir feribotta yaşanan trajik olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 300’den fazla yolcunun bulunduğu feribotta ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk denize düştü. Annesi oğlunun düştüğünü gördükten sonra denize atladı. Mürettebat olayın şokuyla sinyal verdi ve ikilini düştükleri yerde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2 SAAT SONRA BULUNDULAR

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Baltık Denizi’nde ölüm kalım mücadelesi veren 36 yaşındaki anne ve 7 yaşındaki oğlunu bulmak için İsveçli yetkililer olay yerine çok sayıda gemi ve helikopter görevlendirdi. İkili 2 saat sürede çalışmanın sonunda bulunurken helikopter uçakla hastaneye kaldırıldılar. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği doğrulandı.

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Polis sözcüsü Mariusz Ciarka yerel basına ikisinin hayatını kurtarmanın imkansız olduğunu söylerken anne ve oğlunun kimliklerini açıklamadan sadece Polonya vatandaşı olduklarını söyledi.

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İsveç Polonya baltık denizi feribot

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