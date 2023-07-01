7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi hiç düşünmeden arkasından atladı... Cansız bedenlerine 2 saat sonra ulaşıldı

Polonya'nın Gdynia limanından İsveç'in Karlskrona limanına seyahat eden bir feribotta yaşanan trajik olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 300’den fazla yolcunun bulunduğu feribotta ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk denize düştü. Annesi oğlunun düştüğünü gördükten sonra denize atladı. Mürettebat olayın şokuyla sinyal verdi ve ikilini düştükleri yerde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2 SAAT SONRA BULUNDULAR

Baltık Denizi’nde ölüm kalım mücadelesi veren 36 yaşındaki anne ve 7 yaşındaki oğlunu bulmak için İsveçli yetkililer olay yerine çok sayıda gemi ve helikopter görevlendirdi. İkili 2 saat sürede çalışmanın sonunda bulunurken helikopter uçakla hastaneye kaldırıldılar. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği doğrulandı.

Polis sözcüsü Mariusz Ciarka yerel basına ikisinin hayatını kurtarmanın imkansız olduğunu söylerken anne ve oğlunun kimliklerini açıklamadan sadece Polonya vatandaşı olduklarını söyledi.