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Sahile vuran kilitli bir kasa buldu! Açması tam 1 saat sürdü ve içinden çıkana inanamadı

01.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir sahil güvenlik görevlisi olarak çalışan Jace Tunnell, kumsalda kilitli bir kasaya rastlandığında çok heyecanlandı. Kıyıya vuran kasayı fark ettikten sonra kilidini açmak için büyük bir mücadele veren Tunnell, kasanın içinden çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Sahile vuran kilitli bir kasa buldu! Açması tam 1 saat sürdü ve içinden çıkana inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Port Aransas bölgesinin yakınlarındaki bir sahilde Jace Tunnell isimli bir adam kıyıya vurmuş olarak kilitli bir kasa buldu. Sahilde mahsur kalmış deniz kaplumbağalarını onlara yardım etmek için aradığını dile getiren Tunnell, kilitli kasayı bulduğunda heyecanlandığını söyledi. Kasayı arabasına yüklemek için hareketlenen Tunnell, tek başına kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu fark ettiğinde kilitli kutuyu sahilde açmaya karar verdi.

“AÇMAM YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ”

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Kasanın içinden gizli belgeler ya da değerli eşyalar çıkabileceğini düşünerek heyecanlandığını dile getiren Tunnell, “Bazı gizli belgeler, altın külçeleri veya belki biraz nakit bulmuş olabileceğim için heyecanlandım. Kasayı ters çevirerek vurduğumda hiçbir şey duymadım. Bu yüzden boş olabileceğini düşündüm. Levye, balyoz ve elektrikli metal kesme testeresi kullanarak açmak yaklaşık bir saat sürdü” dedi.

“BEKLEDİĞİM HAZİNE BU DEĞİLDİ”

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Kasayı açmayı başardığında karşılaştığı manzaraya inanamadığını dile getiren Tunnell, “Kasada bir şey görmek inanılmaz derecede heyecan vericiydi. Ancak beklediğim hazine tam olarak bu değildi. Çünkü kasanın içinde kuruyan bir jel boncuk paketi çıktı” dedi.

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Amerika kasa sahil

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