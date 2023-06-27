Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kirası aylık 120 bin, aidatı 30 bin TL... Evini gezdirince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Kirası aylık 120 bin, aidatı 30 bin TL... Evini gezdirince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

27.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyada ev gezme akımı popüler hale geldi. Tanımadığı kişilerin evine girerek gezen kullanıcıların paylaşımları kısa sürede gündem yaratmayı başarıyor. Son olarak İstanbul’un göbeğindeki gökdelende oturan bir kişinin evini gezdirdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada kirası aylık 120 bin TL ve aidatı 30 bin TL olan gökdelenin 39. katındaki yer alan evini gezdiren bir adam gündem yarattı. Toplam aylık olarak 150 bin TL evine ödeme yapan adamın evindeki 5 banyo, yüksek tavan ve geniş odalar görenleri kendisine hayran bıraktı. Aynı zamanda evin 3 köprüyü de gören muhteşem manzarası sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı.

“SÖYLERSEM AYIP OLUR”

3

Köpeğiyle birlikte oturduğu gökdelenin önünde evini gezdirmek için bekleyen adam kira sorusuna ilk olarak cevap vermek istemedi. O anlarda, “Söylersem ayıp olur. Söylemesem olmaz mı?” dedi. Ardından ise evini gezdirmeye başlayan adam eğlenceli anlara sahne oldu.

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

 Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

 Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tişörtünü yukarı doğru kaldırarak şov yaptı! Manzaranın önüne geçtiTişörtünü yukarı doğru kaldırarak şov yaptı! Manzaranın önüne geçti
Simpsonlar denizaltı kehaneti olay oldu! Yazarından jest yanıt...Simpsonlar denizaltı kehaneti olay oldu! Yazarından jest yanıt...
3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi
Anahtar Kelimeler:
tiktok ev kiraları

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.