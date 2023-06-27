Kirası aylık 120 bin, aidatı 30 bin TL... Evini gezdirince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Sosyal medyada kirası aylık 120 bin TL ve aidatı 30 bin TL olan gökdelenin 39. katındaki yer alan evini gezdiren bir adam gündem yarattı. Toplam aylık olarak 150 bin TL evine ödeme yapan adamın evindeki 5 banyo, yüksek tavan ve geniş odalar görenleri kendisine hayran bıraktı. Aynı zamanda evin 3 köprüyü de gören muhteşem manzarası sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı.

“SÖYLERSEM AYIP OLUR”

Köpeğiyle birlikte oturduğu gökdelenin önünde evini gezdirmek için bekleyen adam kira sorusuna ilk olarak cevap vermek istemedi. O anlarda, “Söylersem ayıp olur. Söylemesem olmaz mı?” dedi. Ardından ise evini gezdirmeye başlayan adam eğlenceli anlara sahne oldu.