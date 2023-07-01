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Dünya bu adamı konuşuyor! 60 yılı aşkın süredir uyumuyor... “Gözlerimi kapatmak için mücadele ediyorum”

01.07.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80 yaşındaki Thai Ngoc kalıcı bir uykusuzluk sorunuyla mücadele ediyor. Yaşlı adam 60 yıldır uyumadığını iddia ederek uyumak için kendisini zorladığını ve gözlerini kapatmak için her gece mücadele verdiğini söyledi.

Dünya bu adamı konuşuyor! 60 yılı aşkın süredir uyumuyor... “Gözlerimi kapatmak için mücadele ediyorum”

Türünün tek örneği bir enfeksiyon nedeniyle onlarca yıldır uykusuz kalan 80 yaşındaki Thai Ngoc, son olarak 1962 yılında derin bir uyku yaşadığını dile getirdi. Ngoc’un ailesi, arkadaşları ve komşuları 80 yaşındaki adamı hiç uyurken görmediklerini söyledi. Birçok tıp uzmanı adamı test ederken hiç kimse gerçekten uykusuzluğunun nedenini bulamadı.

“UYUYABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM”

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En son ne zaman bir anlığına gözlerini kapatmayı başardığını hatırlamadığını söyleyen Ngoc, “Uyuyabilmeyi çok isterdim. Gözlerimi kapatmak için mücadele ediyorum” dedi. 24 saat boyunca tarlada çalışarak gününü verimli bir şekilde kullanmaya çalışan Ngoc, “Uyumak istiyorum. Bunun için sabaha karşı 04.00 gibi yatağa yatıyorum ama asla başarılı olamıyorum” diye konuştu.

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uykusuzluk

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