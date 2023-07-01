Dünya bu adamı konuşuyor! 60 yılı aşkın süredir uyumuyor... “Gözlerimi kapatmak için mücadele ediyorum”

Türünün tek örneği bir enfeksiyon nedeniyle onlarca yıldır uykusuz kalan 80 yaşındaki Thai Ngoc, son olarak 1962 yılında derin bir uyku yaşadığını dile getirdi. Ngoc’un ailesi, arkadaşları ve komşuları 80 yaşındaki adamı hiç uyurken görmediklerini söyledi. Birçok tıp uzmanı adamı test ederken hiç kimse gerçekten uykusuzluğunun nedenini bulamadı.

“UYUYABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM”

En son ne zaman bir anlığına gözlerini kapatmayı başardığını hatırlamadığını söyleyen Ngoc, “Uyuyabilmeyi çok isterdim. Gözlerimi kapatmak için mücadele ediyorum” dedi. 24 saat boyunca tarlada çalışarak gününü verimli bir şekilde kullanmaya çalışan Ngoc, “Uyumak istiyorum. Bunun için sabaha karşı 04.00 gibi yatağa yatıyorum ama asla başarılı olamıyorum” diye konuştu.