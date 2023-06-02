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Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval yazın tadını erkenden çıkartmaya başladı! Tanga bikinisiyle şezlonga uzanıp poz verdi

02.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 320 bin takipçisi bulunan fenomen isim Julia Lynn Sandoval yazın tadını erkenden çıkartmaya başladı. Instagram hesabında genellikle cesur pozlarla hayranlarının karşısına çıkmayı tercih eden isim bu geleneğini bozmadı. Sarı bikini takımıyla poz veren Sandoval Instagram’ı alev alev yaktı.

Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval yazın tadını erkenden çıkartmaya başladı! Tanga bikinisiyle şezlonga uzanıp poz verdi

Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval Instagram’daki takipçilerinin kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Yazın tadını erkenden çıkartmaya başlayan fenomen isim son derece cesur bir pozla sıcak havalara giriş yaptı. Fenomen isim tanga şeklindeki bikini takımıyla şezlongun üzerine uzanarak poz verdi. Sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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