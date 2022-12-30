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  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın limitlerini tanımadı! Transparan iç çamaşırı takımıyla pozları olay yarattı

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın limitlerini tanımadı! Transparan iç çamaşırı takımıyla pozları olay yarattı

30.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada 11.3 milyon takipçisi bulunan Malkova hayranlarının nabzını yükselten cesur bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim transparan iç çamaşırı takımıyla koltukta poz verdi. Paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın limitlerini tanımadı! Transparan iç çamaşırı takımıyla pozları olay yarattı

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova durmak bilmiyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not alan fenomen isim bu kez transparan iç çamaşırı takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Koltuğa oturarak öne doğru eğildiği pozunda göğüslerini ön plana çıkartan fenomen ismin gönderisi beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak mia

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisine Malkova binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen isim gönderisine “Anne mi? Pardon” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Malkova’nın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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sosyal medya Mia Malkova

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