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Dünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke oldu

06.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, İngiltere’nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan Bu Sabah (This Morning) şovuna katıldı. Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunuculuğunu yaptığı programa katılan Falcon, telefonundan cinsel organını gösteren bir fotoğraf açtı. Sunucular adamın cinsel organını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon isimli adam This Morning programına katılarak cinsel organının büyüklüğünün hayatında yarattığı farklılıklardan söz etti. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, resmi olmayan dünya rekoruna sahip. Genellikle bol pantolonlar giymek zorunda kaldığını ifade eden genç adam, insanların kendisine merak ve önyargı ile yaklaştığını söyledi.

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CEP TELEFONUNDAN GÖSTERDİ

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Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunduğu programa konuk olan Jonah Falson, cinsel organının büyüklüğünü nesnelerle anlatmaya çalışan sunuculara cep telefonundan çekilen çıplak bir fotoğrafını gösterdi. Falcon’un cep telefonundan gösterdiği fotoğrafın sonrasında sunucular büyük bir şok yaşadı.

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penis
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