Lottie Moss minicik bikinisiyle poz verdi! Cinsel organını eliyle kapattı... “Kendini koru”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satan Moss, Instagram’da da gündeme gelmeye devam ediyor. Özel cep telefonu numarası ve fotoğraflarının internette kendisine yakın bir kişi tarafından sızdırıldığını itiraf eden Moss bu süreci takipçileriyle atlatmayı seçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü model son olarak çiçekli bikini takımıyla verdiği bir pozu paylaştı. Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss paylaşımına "Kendini koru" notunu düşünce olay oldu.

Ayna karşısına bikini takımıyla geçen Moss, cinsel organının eliyle kapatmayı tercih ederek sosyal medya kullancılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çılgın bir kişisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Çok etkileyici” yorumunu ekledi.