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  4. Lottie Moss minicik bikinisiyle poz verdi! Cinsel organını eliyle kapattı... “Kendini koru”

Lottie Moss minicik bikinisiyle poz verdi! Cinsel organını eliyle kapattı... “Kendini koru”

19.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek yine Instagram’ın gündemine yerleşmeyi başardı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan seksi fotoğraf ve videoların paylaşıldığı OnlyFans uygulamasında paylaşım yapan Moss, çiçekli bikini takımıyla ayna karşısında poz vererek herkesi şaşırttı.

Lottie Moss minicik bikinisiyle poz verdi! Cinsel organını eliyle kapattı... “Kendini koru”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satan Moss, Instagram’da da gündeme gelmeye devam ediyor. Özel cep telefonu numarası ve fotoğraflarının internette kendisine yakın bir kişi tarafından sızdırıldığını itiraf eden Moss bu süreci takipçileriyle atlatmayı seçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Ünlü model son olarak çiçekli bikini takımıyla verdiği bir pozu paylaştı. Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss paylaşımına "Kendini koru" notunu düşünce olay oldu.

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Ayna karşısına bikini takımıyla geçen Moss, cinsel organının eliyle kapatmayı tercih ederek sosyal medya kullancılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çılgın bir kişisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Çok etkileyici” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Lottie Moss

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