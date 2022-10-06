Yetişkin film sektörünü bırakan güzel model Lana Rhoades mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yaklaşık 16.6 milyon takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, bebeğinin babasını gizleyerek dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Oğlunu kucağına aldıktan sonra yeniden aşık olmak istediğinin sinyallerini veren ünlü isim sosyal medyadan cesur bir paylaşıma imza atarak hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayan Rhoades’in uzun aradan sonra gelen paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

18 yaşını doldurduktan sonra striptiz kulüplerinde çalışmaya başlayan ve henüz 19 yaşındayken yetişkin film sektörüne adım adan Rhoades geçtiğimiz yıllarda oyunculuktan emekli olduğunu ifade etmişti. Vajinal yapısının fiziksel olarak bozulduğunu ve gerçek hayattaki cinsel ilişki deneyimini unuttuğunu dile getirerek emekliliğini açıklayan Rhoades modelliğe adım atmıştı. Sosyal medyadan hayranlarıyla iletişimine devam eden ünlü isim stüdyo ortamındaki bir çekimin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Bu ayın başlarında oğlu Milo’yu kucağına alarak derin bir sessizliğe bürünen Rhoades seksi bir pozuyla geri döndü. Rhoades sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mavi renkli bir mayosuyla sandalyeye ters bir şekilde oturarak verdiği pozu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.



