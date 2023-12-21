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    4. Sosyal medyada bu itirafı konuşuyor! Annesi ve kocasının ilişkisi olduğunu söyledi... "Kardeşim biliyormuş"

    Sosyal medyada bu itirafı konuşuyor! Annesi ve kocasının ilişkisi olduğunu söyledi... "Kardeşim biliyormuş"

    21.12.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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    Annesi ve eşinin ilişkisini öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kat, kardeşinin de ihaneti bildiğini söyleyerek TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İhaneti öğrendikten sonra ikiz kızlarıyla birlikte evi terk ettiğini söyleyen Kat, "Bunların üzerinden neredeyse 2 yıl geçti, bu yüzden iyileşmek için biraz zamanım oldu. Annem ve kocamın ilişkisini kardeşimin bildiğini daha yeni fark ettim" dedi.

    Sosyal medyada bu itirafı konuşuyor! Annesi ve kocasının ilişkisi olduğunu söyledi... "Kardeşim biliyormuş"

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 2022 yılının Şubat ayında annesi ve kocasının ilişkisi tesadüf eseri öğrendiğini dile getiren Kat'ın hikayesi TikTok'un viralleri arasına girdi. Yemek dağıtım şoförü olarak çalıştığı işten eve ne zaman geleceğini öğrenmek için kocasını aradığını söyleyen Kat, arkadan bir kadın sesinin gelmesi üzerine durumdan şüphelendiğini anlattı.

    KARDEŞİ DE BİLİYORMUŞ

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    Kocası ve annesinin sürekli olarak zaman geçirmesinin kendisini rahatsız etmeye başladığını söyleyen Kat, annelerinin evde olup olmadığını öğrenmek için kız kardeşini aradığında, kocasının o gece erken saatlerde annelerini almaya geldiğini ancak hiçbir şey söylememesi için ona yalvardığını öğrendiğinde ihaneti anladı.

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    Kocası ve annesinin ilişkisi öğrendiğinden beri kardeşiyle konuşmadığını ifade eden Kat, "Ben bu ilişkiyi öğrenmeden üç ya da dört hafta önce, beklenmedik bir şekilde kardeşim annemi görmek için benim evime geldi. Aslında onlar bir gün önce aynı anda benim kocama dövme yaptırmışlardı. Annemin ne yaptığını biliyordu ve bunu umursamadı" dedi.

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    sosyal medya aldatmak ihanet
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