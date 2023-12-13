Sosyal medya bu kına gecesini konuşuyor! Duygulanan gelin hüngür hüngür ağladı yetmedi ağlamaktan fenalaştı... "Cenaze mi düğün mü?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir kına gecesine ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Annesinin de ağlayarak sarıldığı gelin gözyaşlarına hakim olamazken hüngür hüngür ağlamaktan bir süre sonra fenalaştı. O anlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Anne ve kızının yaşadığı duygusal anlar diğer davetlileri de duygulandırmaya yetti. Anne ve kızını gören diğer davetlilerin bazıları gözyaşlarını tutamadı. O anlara sosyal medya kullanıcılarının yorumları da gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cenaze mi düğün mü anlamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damadın iyice düşünmesi lazım" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarına gerek var mıydı" notunu ekledi