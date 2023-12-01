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    4. Fransa'da '1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı' hedefleyen sözde guru tutuklandı! Yoga tarikatı sabah baskınıyla çökertildi

    Fransa'da '1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı' hedefleyen sözde guru tutuklandı! Yoga tarikatı sabah baskınıyla çökertildi

    01.12.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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    Fransa'da 1000 bakireyle seks yapmayı hedefleyen firari yoga mezhebi lideri, tecavüz, insan kaçakçılığı ve adam kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklandı. 71 yaşında sözde guru Gregorian Bivolaru ve 40 tarikat üyesi, Fransız polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Tarikata ait fotoğraflar ortaya çıktı.

    Fransa'da "erotik tantrik yoga"yı teşvik ederek tarikat çalışmalarına başlayan 71 yaşında sözde guru Gregorian Bivolaru faaliyetlerini 30 ülkeye kadar ulaştırdı. Yüksek maneviyata ulaşmak için 1000 bakireyle seks yapmayı hedeflediği iddia edilen 71 yaşındaki sözde guru tutuklandı. Çılgın tarikatın farklı şubelerindeki tutuklamaların 175 polis tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

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    SUÇ LİSTESİ BİR HAYLİ KABARIK

    Mutlak'a Ruhsal Bütünleşme Hareketi (MISA) adlı tarikatın 71 yaşındaki Rumen lideri, diğer tarikat liderleriyle birlikte Paris banliyösündeki bir evde tutuklandı. Tecavüz, insan kaçakçılığı ve adam kaçırma şüpheleriyle soruşturma başlatılırken üyelerin cinsel birliktelik yaşamaya ve pornografik görüntülerinin çekilmeye zorlandığı ifade edildi. Adli kaynaklara göre mağdurlar, kadınların kendi iradeleri dışında alıkonulduğunu söyledi.

    71 yaşında sözde guru Gregorian Bivolaru'nın 2013 yılında Romanya'da reşit olmayan bir kişiyle cinsel birliktelik yaşamak suçundan arandığı ifade edildi. Kendisi aynı zamanda insan kaçakçılığı şüphesiyle Finlandiya'da da aranıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    yoga Fransa tarikat
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