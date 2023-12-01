Fransa'da '1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı' hedefleyen sözde guru tutuklandı! Yoga tarikatı sabah baskınıyla çökertildi

Mutlak'a Ruhsal Bütünleşme Hareketi (MISA) adlı tarikatın 71 yaşındaki Rumen lideri, diğer tarikat liderleriyle birlikte Paris banliyösündeki bir evde tutuklandı. Tecavüz, insan kaçakçılığı ve adam kaçırma şüpheleriyle soruşturma başlatılırken üyelerin cinsel birliktelik yaşamaya ve pornografik görüntülerinin çekilmeye zorlandığı ifade edildi. Adli kaynaklara göre mağdurlar, kadınların kendi iradeleri dışında alıkonulduğunu söyledi.

