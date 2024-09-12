'Tavuk, somon, peynir, yumurta...' Neler neler aldı... Almanya'daki market alışverişini gösterdi: Hepsi 57 Euro (2 bin 134 TL) tuttu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi somon, tavuk, yumurta, zeytin ve peynir gibi Türkiye'de yüksek fiyatlı olarak satılan ürünlerin yer aldığı alışveriş listesini tek tek gösterdi. Listede temizlik ürünleri, sebze ve meyve ile vitaminlerin yer aldığını da belirten gurbetçi toplamda 57 Euro (2 bin 134 TL) ödeme yaptı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Saya saya bitiremedi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı "Neler aldı neler" yorumunu yaptı.