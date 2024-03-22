Evlenince eşinin soyadını aldı! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşiminin anlamını öğrenince utandı... "Çok talihsiz bir durum"

Sosyal medyada Kathryn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadının evlendikten sonra eşinin soyadını alması durumda adının ve yeni soyadının ilk harflerinin birleşiminin kendisini utandıran bir anlama geldiğini söyledi. Genç kadın paylaşımında göbek adının Keller olduğunu evlendiğinde tam adının "Kathryn Keller Keith" olacağını söyledi.

"TALİHSİZ BİR DURUM"

Adı ve yeni soyadının baş harflerinin KKK olacağını ve bu durumun kendisi için talihsiz olduğunu söyledi. Çünkü Ku Klux Klan (KKK) ABD'li beyazların üstünlüğünü savunan sağcı bir nefret grubu olarak biliniyor.

Grupla herhangi bir bağlantısının olmadığını dile getiren Kathryn, "Açıkçası onlarla hiçbir bağlantım yok. Bu sadece çok talihsiz bir durum. Göbek adımı değiştirmeyi düşünüyorum ama neyi değiştirmem gerektiğini bile bilmiyorum; o kadar çok seçenek var ki" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Göbek adınızdan kurtulabilirsiniz. Veya mevcut soyadınızı koruyabilir ve değiştirmeyebilirsiniz. Ya da siz ve partneriniz tamamen yeni bir soyadı seçebilirsiniz" yorumunu yaptı.