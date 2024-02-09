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    4. Kocasına yatak odasında yaptığı dansı paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı... "Yatak odası özeldir"

    Kocasına yatak odasında yaptığı dansı paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı... "Yatak odası özeldir"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek tepkilere neden oldu. Bir kadının kocasına yatak odasında yaptığı dansı sosyal medyadan paylaşması kullanıcıları adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüleri eğlenceli bulurken diğer bir kısmı ise 'mahrem' diyerek eleştirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın kocasına yatak odasında yaptığı danstan kısa bir kesit sundu. Beyaz pijama takımıyla ayakta dans eden kadının kocası ise onu yatak üzerine oturarak büyük bir keyifle izledi.

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    O anlar sosyal medyada gündem yaratırken eleştiri oklarını da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yatak odası özeldir. Yeni jenerasyonda hiçbir şeyin özeli kalmadı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yaparsan yap ama biz bunu neden görüyoruz" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Dans
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