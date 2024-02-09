Kız kıza gittikleri Bahamalar tatilinde kabusu yaşadılar! 'Verdiği içecekle bizi uyuşturdu' dediler... İki personelin tecavüzünü detaylıca anlattılar

NewsNation'dan "Cuomo"ya konuşan iki kadın Grand Bahama plajında ​​dinlenirken bir tatil yeri çalışanın onlara birer içecek teklif ettiğini söyledi. Biri Hindistan cevizli ve diğeri ananaslı içecekleri kabul eden iki kadın, ilk yudumlarından sadece 15 dakika sonra aşırı sarhoş hissettiklerini söyledi.