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    4. Ülkede infial yaratan taciz! Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı... Yakalandığını fark edince ne yapacağını şaşırdı

    Ülkede infial yaratan taciz! Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı... Yakalandığını fark edince ne yapacağını şaşırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinin Sutton bölgesinde bir kadının penceresinin önünde mastürbasyon yaparken yakalanan Scott Bailey isimli bir adam ifşa edildi. Adamın mağdurlar tarafından yakalandığı görüntüsündeki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

    Londra şehrinin Sutton bölgesinde 44 yaşındaki Scott Bailey isimli bir adam bir pencerenin karşısına geçerek mastürbasyon yaparken ifşa edildi. Bailey'in iki ay öncesinde bir gencin yatak odasının önünde benzer bir harekette bulunduğu için tutuklandığı ve kefaretle serbest bırakıldığı ifade edildi. MyLondon'un haberine göre, penceresinin önünde sapıkça hareketlerde bulunan adamı gören kadın durumu anında cep telefonuyla kaydederek ifşaladı.

    "KADINLAR KENDİ EVLERİNDE GÜVENDE HİSSETMELİLER"

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    Fotoğrafları sosyal medyadan ifşa eden kadın gönderisine, "Bu fotoğrafları paylaşmamın bir nedeni, her yaştan kadın ve kız çocuğunun kendisini savunma hakkını unutmaması gerekliliğidir. Kızlar nereye giderse gitsinler özellikle kendi evlerinde kendilerini güvende hissetmeliler. Ben hâlâ kendi evimde pencereleri ve perdeleri açık tutma konusunda endişeleniyorum. Bunu kimsenin yaşamasını istemem" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    mastürbasyon İngiltere Londra
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