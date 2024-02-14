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    4. Ankara'da toplu taşımada 'Dilber' akımı! 'Evin barkın yok mu?' diye bağırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Yetmedi mi?"

    Ankara'da toplu taşımada 'Dilber' akımı! 'Evin barkın yok mu?' diye bağırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Yetmedi mi?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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    Ankara'da bir toplu taşımada Oğuzhan Yılmaz isimli sosyal medya kullanıcısının 'Evin barkın yok mu?' diye herkesin içinde bağırdığı anlar viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntüleri eğlenceli bulurken bazıları ise, 'Yetmedi mi? Her yerde karşımıza çıkıyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

    Yılmaz Erdoğan'ın 'İnci Taneleri' dizisiyle fenomen haline gelen "Dilber" karakterinin sosyal medyadaki akımlarının her geçen gün devam ediyor. Dilber elbisesi, Dilber dansı derken son olarak da dizide kullanılan 'Ne Gemiler Yakarım' şarkısı popüler oldu.

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    Şarkının bir bölümünde yer alan 'Dilber evin barkın yok mu?' sözünü Ankara'da kullandığı bir toplu taşımadan indiği sırada söyleyen adam sosyal medyada gündem oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde otobüsten indiği sırada büyük bir sessizlik varken genç adamın 'Evin barkın yok mu?' diyerek bağırması herkesi şaşırttı. O anlar sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekerken 'Dilber' akımından sıkıldığını söyleyenlerin sayısı da çoktu.

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    sosyal medya dilber İnci Taneleri
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