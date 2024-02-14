Ankara'da toplu taşımada 'Dilber' akımı! 'Evin barkın yok mu?' diye bağırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Yetmedi mi?"

Yılmaz Erdoğan'ın 'İnci Taneleri' dizisiyle fenomen haline gelen "Dilber" karakterinin sosyal medyadaki akımlarının her geçen gün devam ediyor. Dilber elbisesi, Dilber dansı derken son olarak da dizide kullanılan 'Ne Gemiler Yakarım' şarkısı popüler oldu.

Şarkının bir bölümünde yer alan 'Dilber evin barkın yok mu?' sözünü Ankara'da kullandığı bir toplu taşımadan indiği sırada söyleyen adam sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde otobüsten indiği sırada büyük bir sessizlik varken genç adamın 'Evin barkın yok mu?' diyerek bağırması herkesi şaşırttı. O anlar sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekerken 'Dilber' akımından sıkıldığını söyleyenlerin sayısı da çoktu.