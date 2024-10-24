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  4. Ünlü astrolog önce 'Elim gitmedi yazamadım' dedi! Sonrasında tarih vererek uyardı: "Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler..."

Ünlü astrolog önce 'Elim gitmedi yazamadım' dedi! Sonrasında tarih vererek uyardı: "Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 12:42
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Astrolog Can Aydoğmuş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında astrolojik öngörülerini paylaştı. 16 Kasım 2024 tarihine dikkat çeken Aydoğmuş, "Daha önce defalarca yazmak istedim elim gitmedi yazamadım. Uyarı niteliğinde yazmalıyım" ifadelerini kullanarak öngörülerini yayınladı.

Ünlü astrolog önce 'Elim gitmedi yazamadım' dedi! Sonrasında tarih vererek uyardı: "Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler..."

Daha önceki öngörülerinin doğru çıkmasının ardından sosyal medyada adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran astrolog Can Aydoğmuş, 16 Kasım 2024 tarihine vurgu yaparak bir öngörüsünü X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

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Ünlü astrolog paylaşımında, "Daha önce defalarca yazmak istedim elim gitmedi yazamadım. Uyarı niteliğinde yazmalıyım. 16 Kasım 2024 25 gün öncesi ve sonrası sürecinden 2025 Haziran ayına kadar özellikle 2025 Mart sonu ve nisan öncesinden 25 gün öncesi ve sonrası hatta 1 ay da denilebilir. Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor. Zaten 2024 yaz öncesi bu yazın iyi olacağını ama kasım dönemi oncesi ve sonrasi zor döneme girileceğini sonra 2025 Mayıs haziranda rahatlayacağımız döneme gireceğimizi youtube kanalımda ve tüm sosyal medyamda yazdım ve söyledim. Aynı zamanda en son köşe yazımın başlığında vurguladım. Beni takip edenler anlattıklarımdan zaten anlamıştır. Dilerim üzücü olaylar olmasın. Acılar yaşanmasın. Sizi seven bir Can..." ifadelerini kullandı.

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Astrolog kehanet
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